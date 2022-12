Darum ist FCA-Spieler Dorsch nach der Verletzung wieder guten Mutes

Plus Der erneute Mittelfußbruch hat den Mittelfeldspieler des FC Augsburg frustriert. Vor allem für den Kopf ist es schwierig, nun wieder topfit zurückzukommen.

Niklas Dorsch hat viel zu tun. Die Schlange vor dem Stand wird immer länger. Der Fußballprofi des FC Augsburg schenkt am Montagabend zwei Stunden Glühwein und alkoholfreien Punsch auf dem Augsburger Christkindlesmarkt aus. Für den guten Zweck. Dorsch hat gute Laune, er lacht viel, gibt Autogramme und lässt sich mit den Fans fotografieren. Dabei war ihm gerade in den vergangenen Monaten nicht häufig zum Lachen zumute.