Warum FCA-Trainer Maaßen weiter flexibel sein muss

Plus Der FC Augsburg war mal wieder Teil einer rasanten Bundesliga-Partie. Diesmal ohne Ertrag, aber mit weiteren personellen Problemen.

Kreativität und Flexibilität. Die braucht es im Fußball. Vor allem auf dem Rasen. Trainer Enrico Maaßen muss diese beiden Attribute auch als Grundlage bei seiner Aufstellung nehmen. Wegen anhaltender personeller Probleme ist er immer wieder mal zu Experimenten gezwungen. So wie am Samstag bei der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart auf den Außenbahnen. Links hatte sich zwar Mads Pedersen rechtzeitig zurückgemeldet, rechts aber fehlten ihm die Stammkräfte. Robert Gumny verletzt, Raphael Framberger angeschlagen - plötzlich bildete Fredrik Jensen den rechten Teil der Abwehrformation.