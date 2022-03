Warum FCA-Verteidiger Reece Oxford lieber in Deutschland als in England spielt

Plus Für englische Medien ist Reece Oxford ein spannender Gesprächspartner. Allerdings interessiert sie weniger seine Leistung in Augsburg, als vielmehr, warum er England eigentlich verlassen hat.

Als Teenager hatte Reece Oxford in der englischen Premier League für ziemliches Aufsehen gesorgt. Mit gerade mal 16 Jahren gelang dem heutigen Innenverteidiger des FC Augsburg der Sprung in die erste Mannschaft des Erstligisten West Ham United. 2015 kam der Junioren-Nationalspieler gegen den FC Arsenal zu seinem ersten Punktspieleinsatz im englischen Oberhaus.