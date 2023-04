FC Augsburg

Warum immer mehr Heimspiele des FCA ausverkauft sind

Plus Auch am Freitag gegen Stuttgart wird die Augsburger Arena voll sein. Die Fans honorieren die Spielweise – auch wenn sie nicht immer erfolgreich ist.

Die Unterstützung ist da. Gerade jetzt in der wichtigen Phase der Fußball-Bundesliga. Die Partie des FC Augsburg am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart ist ausverkauft. Eine volle Arena soll dem FCA in dieser bedeutsamen Begegnung helfen. Gewinnen die Augsburger, hätten sie einen großen Schritt zu einem weiteren Jahr Bundesliga gemacht. Verlieren sie, werden die kommenden Wochen nervenaufreibend. Es steht also viel auf dem Spiel.

Die Fans unterstützen den FC Augsburg. Wie bereits gegen Bremen, Schalke und den 1. FC Köln wird kein Platz im Stadion leer sein. 30.660 Zuschauerinnen und Zuschauer werden die passende Kulisse am Freitagabend bilden. Auch das letzte Heimspiel der Saison am vorletzten Spieltag gegen Borussia Dortmund ist bereits ausverkauft, die Augsburger sind zuversichtlich, dass sie Gleiches recht bald für die Partie gegen Union Berlin am 6. Mai vermelden können. Der FCA ist in – wenngleich er nicht immer erfolgreich ist.

