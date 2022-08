Warum Jeffrey Gouweleeuw beim FCA weiter eine wichtige Rolle spielt

Plus Trainer Enrico Maaßen hat von Anfang an keinen Zweifel gelassen, dass der Holländer sein Kapitän bleibt. Dem 31-Jährigen gefällt die Entwicklung des FCA.

Überrascht war Jeffrey Gouweleeuw nicht. Warum auch. Für ihn hatte es solche Überlegungen eh nie gegeben. Er war in der vergangenen Saison Kapitän beim FC Augsburg, warum sollte sich daran etwas ändern? Auch Enrico Maaßen sah das so. Der neue Trainer hatte sich schon vor Beginn der Vorbereitung mit Gouweleeuw getroffen. Erste Gespräche mit Führungsspielern führen, das war Maaßen wichtig. Er wollte ein Gefühl für seine neue Mannschaft bekommen. Gouweleeuw ist da immer ein guter Ansprechpartner. Der 31-Jährige ist seit 2016 im Verein, sein Vertrag läuft zudem noch zwei Jahre.