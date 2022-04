FC Augsburg

vor 16 Min.

Marco Richter erlebt durchwachsenes Jahr mit der Hertha

Plus Im Sommer wechselte Marco Richter vom FCA zur Hertha. Die Erwartungen haben sich nicht ganz erfüllt, doch die persönliche Bilanz kann sich durchaus sehen lassen.

Von Johannes Graf

Schon jetzt kann Marco Richter von sich behaupten, dass diese Spielzeit in der Fußball-Bundesliga für ihn mit einem persönlichen Rekord enden wird. Fünf Treffer waren dem Angreifer bislang nicht in der ersten Liga gelungen. Obendrein stellte der 24-Jährige diese Bestmarke schon Mitte Dezember auf, als er gegen Borussia Dortmund einen Doppelpack schnürte und maßgeblich zum 3:2-Erfolg von Hertha BSC beitrug. Richter war endgültig angekommen in Berlin. Würde es in diesem Stil weitergehen, schien eine zweistellige Torausbeute am Saisonende möglich. Problem nur: Es ging nicht in diesem Stil weiter. Keinen Treffer hat Richter seit dem Spiel im Dezember mehr erzielt. Obwohl seine Mannschaft jedes Tor so gut gebrauchen könnte. Hertha BSC steckt als Tabellenvorletzter vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg mitten im Abstiegskampf (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen