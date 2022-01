FC Augsburg

Warum Markus Weinzierl vor einer ganz neuen Situation steht

Plus Der FCA-Trainer hat in dieser Saison häufig mit Personalproblemen zu kämpfen. Nun aber könnte er gegen Frankfurt defensiv die Qual der Wahl haben.

Von Marco Scheinhof

Es war ein Nachmittag, den kein Torwart mag. Drei Gegentore, wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen, dazu eine klare Niederlage – Rafal Gikiewicz wird die Partie des FC Augsburg in Hoffenheim in keiner guten Erinnerung behalten. „Wir hatten viel zu wenige Momente in der Offensive und hinten viel zu viele Fehler“, sagte der Torwart. Kommt das zusammen, lassen sich keine Bundesligaspiele gewinnen. Dabei hatte der FCA zumindest in der Defensive eine Besetzung, die für höhere Aufgaben bereit sein sollte. Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai bildeten das Duo in der Innenverteidigung.

