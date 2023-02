FC Augsburg

17:14 Uhr

Warum Maximilian Bauer einer der Verlierer beim FCA ist

Plus Im ersten Teil der Saison spielte der Augsburger Innenverteidiger regelmäßig. Nun hat er seinen Stammplatz verloren und kommt trotz Uduokhai-Verletzung nicht zum Einsatz.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Maximilian Bauer kam als einer der letzten Augsburger zurück in die Kabine. Er marschierte die Treppen runter, die vom Spielfeld in die Katakomben des Olympiastadions führen. Bauer schwitzte, sein Trainingsshirt klebte an seinem Körper. Von 90 anstrengenden Bundesliga-Minuten kam das nicht. Bauer hatte die 0:2-Niederlage seines FC Augsburg von der Bank aus miterlebt. Nach dem Schlusspfiff aber absolvierte er, wie die anderen nicht eingesetzten Augsburger Spieler, intensive Läufe im Berliner Schneetreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen