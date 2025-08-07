Warum Michael Ströll für einen Posten im DFL-Aufsichtsrat kandidiert

Michael Ströll strebt eine neue Aufgabe an. Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mitteilte, stellt sich der Geschäftsführer des FC Augsburg zur Wahl für den Aufsichtsrat der DFL GmbH, die am 3. September bei der Generalversammlung in Berlin abgehalten wird. Ströll ist aus der ersten Bundesliga einer von vier Kandidaten für zwei Ämter im Aufsichtsrat. Neben Ströll treten Fernando Carro (Bayer Leverkusen), Eric Huwer (Hamburger SV) und Philipp Türoff (1. FC Köln) an. Über einen der Kandidaten stimmen im Wahlgang eins die 18 Bundesligisten ab, über den zweiten die 36 Klubs aus Liga eins und zwei in einem weiteren Wahlgang.

Nach Informationen unserer Redaktion soll Michael Ströll in den vergangenen Jahren schon mehrmals gefragt worden sein, ob er sich ein solches Amt vorstellen könnte. Bislang aber hatte der FCA-Boss stets abgelehnt. Diesmal aber ist er bereit für einen Posten. Im deutschen Profifußball stehen wegweisende Themen in naher Zukunft an. Weiterführende Diskussionen um die 50+1-Regel etwa oder Ideen wegen der fortschreitenden Kommerzialisierung.

Auch der DFL-Aufsichtsrat kann gestalterisch wirken

Das DFL-Präsidium um Hans-Joachim Watzke kann zwar deutlich mehr gestalten oder bestimmen – wie etwa die Verteilung der TV-Gelder -, doch auch der Aufsichtsrat kann neben seiner Kontrollfunktion Einfluss auf bestimmte Themen nehmen. Eine Aufgabe, die Ströll reizen könnte. Und dem FCA eine noch stärkere Stimme im Kreise der Profiklubs verschaffen könnte. Auch zeitlich sollte das mögliche neue Amt kein Problem sein. Vier bis sechs Sitzungen stehen pro Saison an, zudem einige Videomeetings.

Für den FC Augsburg ist Strölls Bereitschaft die Folge einer Entwicklung der vergangenen Jahre. Die Augsburger haben sich fest in der Bundesliga etabliert und sehen sich als meinungsstarker Vertreter von mittleren und kleineren Klubs. Und damit als Gegenpol zu den Großklubs der Branche, die im Zweifel andere Themen vorantreiben. Zudem könnte das Bestreben sein, die finanzielle Schere zwischen den Topmannschaften und den dahinter folgenden Teams nicht noch weiter auseinandergehen zu lassen.