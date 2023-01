FC Augsburg

18:03 Uhr

Warum Robert Gumny beim FCA Anlaufzeit gebraucht hat

Plus Erst in dieser Saison läuft es für Robert Gumny so richtig gut in Augsburg. Auf der rechten Seite ist er erste Wahl. Am Anfang hatte er große Eingewöhnungsprobleme.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Lange Zeit hat Robert Gumny eine gewisse Skepsis begleitet. Der 24-Jährige ist zwar polnischer Nationalspieler, dennoch wurde und wird die rechte Außenbahn noch immer hin und wieder als Problem-Position im Augsburger Kader gesehen. Seit zweieinhalb Jahren ist er nun beim FCA, nach anfänglichen Schwierigkeiten hat er sich zu einer Stammkraft entwickelt. Einfach war seine Zeit in Augsburg nicht immer.

