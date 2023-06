FC Augsburg

17:16 Uhr

Warum sich das Trainerteam beim FCA verändert

Plus Torwarttrainer Kristian Barbuscak wird Augsburg verlassen, sein Nachfolger soll bereits feststehen. Für Demirovic gibt es noch keine Angebote.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der Sommer ist die Zeit für Veränderungen. Bei vielen Bundesligisten ist das der Fall. Transfers werden getätigt, Kader überarbeitet. Der FC Augsburg hat seit dem Ende der Saison vor gut zwei Wochen zwei Neuzugänge vermeldet. Zum einen Torwart Finn Dahmen aus Mainz, zum anderen Innenverteidiger Patric Pfeiffer aus Darmstadt. Beide Akteure kamen ablösefrei nach Augsburg.

Dahmen soll die neue Nummer eins werden, nachdem Rafal Gikiewicz den Verein verlassen hat. "Für mich geht es darum, mich ins Tor zu kämpfen. Ich möchte jedes Spiel spielen", sagte er bei seiner Vorstellung im FCA-TV. Zumal noch unklar ist, wer seine Konkurrenten sind. Tomas Koubek, der in der Saisonschlussphase den verletzten Gikiewicz sehr ordentlich vertreten hatte, hat noch einen Vertrag bis Juni 2024, könnte sich aber einen Wechsel vorstellen. Der Tscheche möchte unbedingt spielen, anders als in den Jahren zuvor in Augsburg. Daniel Klein, zuletzt die Nummer zwei, hat noch zwei Jahre Vertrag. Und Nachwuchstalent Marcel Lubik haben die Augsburger erst vor kurzem mit einem Profivertrag ausgestattet.

