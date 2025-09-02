Warum sich FCA-Neuling Massengo auf eine kurze Pause freut

Han-Noah Massengo klebten die Grashalme noch im Gesicht. Es hatte leicht geregnet, die Trainingseinheit war trotz vieler fehlender Spieler am Dienstagmorgen intensiv. Spielformen standen beim FC Augsburg auf dem Programm, zunächst auf vier Tore, später auf zwei. Massengo, Jeffrey Gouweleeuw und Chrislain Matsima arbeiteten zudem individuell. Ein paar Sprints, eine Kopfballübung und Dribbling durch Stangen warteten auf sie. Nach gut 70 Minuten war Schluss.

Gut gelaunt kam Massengo zum Interview. Wissend, dass es für ihn und seine Kollegen bald ein paar freie Tage geben wird. Zunächst aber steht am Mittwoch (17 Uhr) in Schwabmünchen eine Testpartie gegen den Zweitligisten Greuther Fürth an. Massengo geht davon aus, nicht zu spielen. „Ich freue mich auf ein paar Tage Pause für meinen Körper und meinen Kopf“, sagte er, „die nächsten Spiele werden wichtig.“

Nach der Länderspielpause muss der FCA zum FC St. Pauli, es folgen die Partien gegen Mainz und in Heidenheim. Der Auftakt war den Augsburgern und ihrem Neutrainer Sandro Wagner gelungen. 3:1-Sieg in Freiburg, zudem eine knappe 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern, bei der am Ende sogar noch ein Punktgewinn möglich gewesen wäre.

Massengo muss noch seinen Rhythmus finden

„Wir können aus beiden Partien positive Aspekte herausziehen. Vor allem das Heimspiel war eine sehr schöne Erfahrung für mich mit den vielen Fans“, sagte der Franzose. Und: „Gegen den FC Bayern haben wir den richtigen Charakter gezeigt.“

Nie aufgeben, mutig und aktiv nach vorn spielen – das erwartet Wagner von seiner Mannschaft. Und das zeigt sie bislang auch. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, befand Massengo und fügte an: „Unser Trainerteam arbeitet sehr detailliert, das braucht natürlich Zeit, damit sich die Abläufe weiter festigen.“ Es gebe noch etliche Dinge zu verbessern. Mehr eigene Chancen herauszuspielen etwa oder auch weniger Gelegenheiten des Gegners zuzulassen.

Mit seinen beiden bisherigen Ligapartien für den FCA war Massengo grundsätzlich zufrieden. „Physisch fühle ich mich sehr gut. Ich muss aber noch in den Rhythmus kommen, jetzt wieder jede Woche zu spielen.“ Das war er von seinen vergangenen Stationen nicht immer gewohnt. Beim FC Burnley in England kam er kaum zum Einsatz, bei AJ Auxerre in Frankreich sammelte er deutlich mehr Minuten. In Augsburg ist er bislang Stammkraft.

Wagner schätzt Massengos Qualitäten und sieht ihn als feste Stütze im defensiven Mittelfeld. Jetzt geht es darum, sich noch besser kennenzulernen. „Ich verstehe immer mehr, was der Trainer von mir möchte“, sagte Massengo. Zudem möchte er noch die Kommunikation mit seinen Mitspielern verbessern. Meist funktioniert die auf Englisch. Auf Deutsch versteht der 24-Jährige bisher nur ein paar wenige Worte.

Die ersten Wochen in Augsburg seien anstrengend gewesen. Ein Umzug in die neue Wohnung stand an – und das mit einem neugeborenen Baby. Die kleine Familie hat eine Wohnung im Zentrum von Augsburg gefunden. „Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir haben uns schon die Stadt angeschaut und werden das noch intensiver in den kommenden Wochen machen.“ Zunächst aber wird er über das Wochenende ein paar Tage in Paris verbringen. Massengo ist in einem Vorort der französischen Hauptstadt aufgewachsen.

13 Nationalspieler sind für den FCA unterwegs

Nur elf Spieler des Profiteams waren am Dienstag beim Training. 13 Akteure sind mit ihren Nationalteams unterwegs. Finn Dahmen ist für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, Anton Kade und Mert Kömür für die U21 des DFB, allerdings kehrte Kömür schon wieder zurück. Er brach sich im ersten Training den Zeh und musste abreisen. Die USA holten Noahkai Banks in ihren Kader. Die Neuzugänge Fabian Rieder (Schweiz) und Ismael Gharbi (Tunesien) sind nach Unterschrift auch gleich wieder in Richtung ihrer Nationalteams abgereist. Elias Saad (Tunesien), Kristijan Jakic (Kroatien), Steve Mounié (Benin), Samuel Essende (DR Kongo), Elvis Rexhbecaj (Kosovo), Aiman Dardari (Luxemburg) und Oliver Sorg (U19 Österreich) sind ebenfalls unterwegs.

Am Mittwoch fehlten zudem die angeschlagenen Marius Wolf (Knie), Dimitrios Giannoulis und Keven Schlotterbeck (muskuläre Probleme). Ihr Einsatz beim FC St. Pauli in gut eineinhalb Wochen ist ungewiss. Dort fehlen wird auf jeden Fall Robin Fellhauer, der sich nach einem Zusammenprall gegen Münchens Sacha Boey eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen hat. Er muss nun einen sechsstufigen Wiedereingliederungsplan bestehen, ehe er aufs Feld zurückkehren kann.

Gute Nachrichten gibt es von Alexis Claude-Maurice. Er trainierte nach seiner Sprunggelenksstauchung am Dienstag zwar noch nicht mit der Mannschaft, absolvierte jedoch auf dem Nebenplatz eine mehr als einstündige Einheit mit Reha- und Athletiktrainer Frank Roßner. Die beiden arbeiteten viel mit Ball. Claude-Maurice hatte zuletzt noch über Schmerzen geklagt, weshalb er weiter pausieren musste.