FC Augsburg

17:29 Uhr

Warum Uduokhai und der FCA von der Vertragsverlängerung profitieren

Plus Vieles deutete auf eine Trennung hin, nun aber hat Uduokhai seinen Vertrag beim FCA verlängert. Ein anderer Innenverteidiger ist zudem ins Training zurückgekehrt.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Gerade vor wichtigen Terminen braucht es Ruhe. Konzentriertes Arbeiten ist entscheidend, um bestmöglich vorbereitet zu sein. Für den FC Augsburg steht ein wichtiger Termin an. Am Samstag beginnt die Fußball-Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). Nach der schwachen Schlussphase der vergangenen Saison und der Blamage vor knapp einer Woche im Pokal gegen Unterhaching hat der Druck auf die Augsburger bereits deutlich zugenommen.

Richtig ruhig war es in den vergangenen Tagen allerdings nicht. Immer wieder hatte Trainer Enrico Maaßen Änderungen am Trainingsplan wegen der hohen Temperaturen vorgenommen. Er passte die Belastungssteuerung an, was dazu führte, dass die öffentliche Einheit von Mittwoch auf Donnerstag und mittlerweile sogar auf Freitag verschoben wurde. Das führt dazu, dass die Fans diesmal beim Abschlusstraining vor dem ersten Punktspiel dabei sein können. Eine Seltenheit, finden solche Einheiten doch aus Gründen der Geheimhaltung meist hinter verschlossenen Türen statt. Diesmal nicht, wobei Maaßen die Inhalte anpassen wird. Es ist wohl nicht davon auszugehen, dass er am Freitag Hinweise auf seine Startelf liefern wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen