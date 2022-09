Was darf der Vorstandsvorsitzende des FC Augsburg?

Plus Seit wenigen Tagen ist Markus Krapf der neue Präsident des Fußball-Bundesligisten. Seine Befugnisse reichen bis in das Bundesliga-Management.

Markus Krapf war noch keine zwei Tage als neuer Vorstandsvorsitzender des FC Augsburg im Amt, da gab er schon seine erste Personalentscheidung bekannt: Er berief mit Zustimmung des Aufsichtsrates Raphael Brandmiller, 42, Geschäftsführer der Lehmbaugruppe, in den Vorstand des Vereins.