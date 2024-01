Was der FCA ändern möchte, wenn der Ball ruht

Plus Standardsituationen können Spiele entscheiden. Mit Lars Knudsen hat der FC Augsburg einen Experten verpflichtet. Dass Nachholbedarf besteht, zeigt die Partie gegen Bayern.

Sechs Minuten waren zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München gespielt, als sich Ruben Vargas den Ball zurechtlegte. Zentrale Position, 17 Meter vor dem Tor von Nationaltorhüter Manuel Neuer. Folglich eine ziemlich aussichtsreiche Situation, um ein Tor zu erzielen. Die Bayern hatten eine Mauer aufgestellt, die Augsburger ebenfalls. Die Bayern wollten den Schuss abwehren, die Augsburger wollten Neuer die Sicht versperren. Letztlich endete der Versuch kläglich, Vargas traf Mitspieler Felix Uduokhai, der unfreiwillig den Ball blockte. Einmal mehr hatte der FCA belegt, wie wenig Torgefahr in dieser Bundesligasaison aus eigenen Freistößen entspringt.

Im Match Fact "Standard-Gefahr" vergleicht ein Dienstleister der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) die Torgefahr, die von einem Team durch Freistöße beziehungsweise Ecken ausgeht, mit den Werten der anderen Klubs der Liga. Hierbei werden nicht nur die nach Standards erzielten Tore erfasst, sondern auch die Qualität der Torchancen infolge von Standardsituationen. Bei Freistößen ist lediglich der statistische Wert des VfL Bochum (minus 52 Prozent) schlechter als der des FCA (minus 37). Wenn Augsburg im nächsten Spiel in Bochum antritt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), sind Treffer nach Freistößen wohl eher unwahrscheinlich.