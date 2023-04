FC Augsburg

Was die Rückkehr von FCA-Kapitän Gouweleeuw für Maximilian Bauer bedeutet

Plus Jeffrey Gouweleeuw ist nach seiner Sperre wieder in Frankfurt dabei. Zumindest bei den Innenverteidigern hat damit Augsburgs Trainer Maaßen eine Auswahl.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Es war ein großer Auftritt. Mit dem Bus fuhren Stefan Reuter, Enrico Maaßen und Maximilian Bauer vor. Zumindest ein paar wenige Meter. Rückwärts ging es mit dem Mannschaftsbus vor die Türe vom Modehaus Eckerle am Augsburger Rathausplatz. Geschäftsführer Sport, Trainer und Innenverteidiger des FC Augsburg schritten die wenigen Meter über einen roten Teppich. Eigentlich hätte auch Ruben Vargas dabei sein sollen. Der Schweizer aber hatte sich im Training verletzt und musste behandelt werden. Sein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) in Frankfurt soll aber nicht gefährdet sein.

Drinnen warteten etliche Fans und Sponsoren. Es war ein Abend, an dem es um Mode, aber eben auch den Fußball ging. Der findet in Augsburg nach wie vor in der Bundesliga statt. Das soll auch so bleiben, weshalb der Partie bei der Eintracht mal wieder eine besondere Bedeutung zukommt. 30 Punkte haben die Augsburger fünf Spieltage vor Schluss gesammelt, es müssen noch einige hinzukommen, soll sich am Status Erstligist nichts ändern. "Wenn wir keine Punkte mehr holen, wird es sehr eng. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen, dann können wir uns die Tabelle etwas entspannter anschauen", sagte Bauer.

