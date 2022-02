FC Augsburg

vor 1 Min.

Was FCA-Trainer Weinzierl nach dem Spiel gegen Dortmund zuversichtlich macht

Plus Der Punktgewinn gegen Dortmund soll beflügelnde Wirkung im Abstiegskampf erzeugen. Doch nicht zum ersten Mal ist der FCA in dieser Saison an diesem Punkt angelangt.

Von Johannes Graf

Obwohl es weder Sieger noch Verlierer gab, unterschiedlicher hätte die Gemütslage kaum sein können. Auf der einen Seite musste sich Dortmunds Trainer Marco Rose wenig schmeichelhafte Fragen nach seiner Zukunft gefallen lassen, auf der anderen Seite wehrte sich Markus Weinzierl nicht dagegen, Gratulationen zu empfangen. Das 1:1 kam für Dortmund einer Niederlage gleich, für Augsburg einem Sieg. Genau genommen, war der eine Punkt aber weder für die einen noch die anderen zufriedenstellend. Dortmund hat die Meisterschaft endgültig den Bayern überlassen, Augsburg verpasste einen Befreiungsschlag im Kampf um den Ligaverbleib.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

