vor 20 Min.

Was läuft da zwischen Schalke 04 und Daniel Caligiuri?

Wilde Spekulationen gibt es derzeit um Daniel Caligiuri. Er wird mit seinem Ex-Verein Schalke 04 in Verbindung gebracht. Von dort war er 2020 zum FCA ablösefrei gewechselt.

Plus Der Routinier spielt beim FC Augsburg keine große Rolle. Jetzt wird Daniel Caligiuri mit Schalke 04 in Verbindung gebracht. Was der neue Schalke-Trainer Thomas Reis dazu sagt.

Von Robert Götz

Dass Daniel Caligiuri derzeit mit seiner Rolle beim FC Augsburg nicht zufrieden sein kann, liegt auf der Hand. Der 34-jährige Außenbahnspieler stand Anfang September bei der 0:2-Heimniederlage gegen Hertha BSC, dem bisherigen Tiefpunkt der Saison, 90 Minuten auf dem Platz. Seitdem spielt Caligiuri in den Planungen von Trainer Enrico Maaßen keine große Rolle mehr, ist nur noch Teilzeitarbeiter. Die letzten drei Spiele vor der langen WM- und Winterpause saß er nur noch auf der Bank.

