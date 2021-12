FC Augsburg

vor 17 Min.

Was Markus Weinzierl beim FC Augsburg schon bewirkt hat

Plus Jeder Trainer hat seine eigenen Vorstellungen, kann sie aber nicht immer umsetzen. Der FCA lässt unter Weinzierl immerhin eine Steigerung erkennen.

Von Marco Scheinhof

Wenn ein neuer Trainer übernimmt, bleibt wenig beim Alten. Würde ja auch sonst keinen Sinn machen, das leitende Personal zu tauschen. Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga hängen meist mit Negativserien zusammen. Markus Weinzierl hat beim FC Augsburg im Frühjahr übernommen. Sein Vorgänger Heiko Herrlich hatte zwar punktemäßig meist im Soll gelegen, Spielweise und Torausbeute aber gefielen nur bedingt. Weinzierl kam ans Ruder, seinen ersten Auftrag mit dem Erreichen des Klassenerhaltes schaffte er. Doch was hat Weinzierl seitdem verändert? Und wie wirkt sich das auf die Mannschaft aus, die am Donnerstag wieder das Training aufnimmt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen