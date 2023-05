FC Augsburg

Was Riegele-Chef Priller zum Bier-Angebot des FC Bayern für den FCA sagt

Plus Falls der FC Augsburg gegen den BVB gewinnt, will sich der FC Bayern für die Schützenhilfe mit Bier bedanken. Von der Brauerei Riegele gibt es nun ein Gegenangebot.

Im Saisonfinale der Bundesliga ist jedes Mittel recht – dachte sich auch Herbert Hainer. Der Präsident des FC Bayern machte dem FC Augsburg ein Angebot. Falls die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen Borussia Dortmund gewinnt, soll es ein Geschenk aus München geben: "Wenn die Augsburger gewinnen, dann bekommen sie einen Paulaner-Bierzug von uns geschickt", so Hainer.

Hintergrund: Ein Augsburger Sieg würde nicht nur den Klassenerhalt des FCA, sondern auch die Meisterschaft der Bayern perfekt machen, sofern die Münchner am Samstagabend ihr Heimspiel gegen Leipzig gewinnen. So weit, so gut. Es gibt aber ein kleines Problem: So richtig viel Lust auf die Bierladung aus der Landeshauptstadt hat man in Augsburg jetzt nicht.

