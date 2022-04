FC Augsburg

06:10 Uhr

Was Trainer Markus Weinzierl beim FCA bewirkt hat

Plus Seit einem Jahr weist der 47-Jährige die Profis des FCA an. Inzwischen hat er den Bundesligisten stabilisiert. Welche Erwartungen er erfüllt hat – und welche nicht.

Von Johannes Graf

Als sich Markus Weinzierl und der FC Augsburg zu einer neuerlichen Zusammenarbeit entschlossen, schwang reichlich Nostalgie mit. Mit dem Fußball-Bundesligisten hatte der Trainer die größten Erfolge der Vereinsgeschichte gefeiert, hatte ansprechende Tabellenplätze erreicht und rauschhafte Nächte in der Europa League erlebt. Dergleichen zu wiederholen, das würde ein schwieriges Unterfangen werden. Der FCA ging das größere Wagnis ein: In arger Abstiegsgefahr holte er einen Trainer, der sowohl auf Schalke als auch in Stuttgart auf Strecke gescheitert war und stets Anlaufschwierigkeiten gezeigt hatte. In den letzten drei Begegnungen der vergangenen Saison konzentrierte sich alles beim FCA einzig auf das Überleben in der Erstklassigkeit. Weinzierl diente als Retter, nicht als Entwicklungshelfer.

