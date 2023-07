Wechsel fix: Stürmer Phillip Tietz kommt von Darmstadt 98

Der FC Augsburg hat einen weiteren Transfer offiziell gemacht. Von Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 wechselt Stürmer Phillip Tietz zum Ligakonkurrenten.

Eigentlich kennt man diese Strategie nur vom FC Bayern München. Der deutsche Meister bediente sich einst bei Werder Bremen, Bayer Leverkusen oder später Borussia Dortmund, weil ihm diese Klubs die Meisterschaft streitig machten. Der FC Augsburg steht nicht im Verdacht, einen Angriff auf den Titel zu unternehmen, er arbeitet darauf hin, der 13. eine 14. Saison in der Fußball-Bundesliga folgen zu lassen. Er schwächt die Konkurrenz, um die Chancen auf den Ligaverbleib zu erhöhen. Seit Mittwoch ist der Transfer von Philip Tietz perfekt. Der 26-jährige Angreifer kommt vom SV Darmstadt 98. Nach Patric Pfeiffer ist Tietz der zweite Spieler, den der FCA vom Bundesliga-Aufsteiger holt.

Über die Transfermodalitäten schweigen sich die Klub aus, nach Informationen unserer Redaktion bezahlen die Augsburger für den Angreifer eine Ablösesumme in Höhe von rund zwei Millionen Euro. In Augsburg erhält der Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2027. Tietz ist nach Torhüter Finn Dahmen, Sven Michel, Patric Pfeiffer, Tim Breithaupt und Masaya Okugawa der sechste Neuzugang. Am Dienstagabend, beim ersten Testspiel in der Saisonvorbereitung, das der FCA im Rosenaustadion mit 6:0 gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg gewann, saß Tietz bereits auf der Zuschauertribüne. Einen Tag später machten die Augsburger den Transfer perfekt.

Das sagt Philip Tietz zu seinem Wechsel zum FC Augsburg

In einer Mitteilung des Vereins äußert sich Tietz zu seinem Arbeitsplatzwechsel von Darmstadt nach Augsburg. "Ich freue mich riesig darauf, das Trikot des FC Augsburg tragen zu dürfen. Die Bundesliga war schon immer mein großes Ziel und ich werde hart dafür arbeiten, um mich Woche für Woche auf dem allerhöchsten Niveau beweisen zu dürfen." Er werde "in jedem Spiel Vollgas geben" und wolle an seine Torquote aus dem letzten Jahr anknüpfen. In der 2. Bundesliga hatte Tietz in 34 Spielen zwölf Tore erzielt.

Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter glaubt, mit Tietz einen guten Fang gemacht zu haben. Man habe einen "körperlich robusten Stürmer" für sich gewonnen, der für Darmstadt "nicht nur viele Tore geschossen hat, sondern auch mit Leidenschaft, Einsatz und Willen vorangegangen" sei. "Mit seiner Spielweise und seiner Mentalität passt er hervorragend in unsere junge Mannschaft."

Tietz hat in den kommenden Tagen Gelegenheit, seine neuen Mitspieler kennenzulernen. Am Freitag reist der FCA in die Nähe von Kufstein, wo er am Samstag gegen Besiktas Istanbul sein zweites Testspiel bestreiten wird. Anschließend begibt sich der Augsburger Tross nach Schladming, wo er eine Woche lang sein Sommertrainingslager beziehen wird.

