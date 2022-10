Wegen Pyrotechnik im Pokal: 26.000 Euro Geldstrafe für den FCA

Wegen des Abbrennens von Pyrotechnik einiger Fans muss der FC Augsburg 26.000 Euro zahlen. Schon jetzt ist klar: Es wird nicht die letzte Rechnung bleiben.

Dem FC Augsburg kommt der Auftritt seiner Fans beim DFB-Pokalspiel in Lohne zu Beginn der Saison teuer zu stehen: Wie der Klub mitteilte, hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den Klub zu einer Geldstrafe in Höhe von 26.000 Euro verurteilt. Beim 4:0-Sieg der Augsburger in der 1. Runde des Wettbewerbs Ende Juli brannten FCA-Fans mehrere Feuerwerkskörper ab.

Wie der DFB nun mitteilte, hat das Ergebnis der Untersuchung ergeben, dass während des Spiels und nach Abpfiff im Augsburger Zuschauerbereich insgesamt 26 pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden. Weil jeder Gegenstand mit einer Strafenhöhe von jeweils 1000 Euro berechnet wird, kommen auf diese Weise 26.000 Euro zusammen. Immerhin: Einen Teil der Strafe (8.600 Euro) kann der FCA für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auch im Pokal gegen den FC Bayern zündeten die FCA-Fans Pyrotechnik

Es wird nicht das letzte Mal sein, dass der FC Augsburg vom DFB deswegen in dieser Saison zur Kasse gebeten wird. Auch bei der zweiten Pokalrunde, beim Heimspiel gegen den FC Bayern Mitte Oktober, kam Pyrotechnik zum Einsatz. Die Ermittlungen des DFB in dieser Sache dauern noch an. Das Besondere daran: Diese Feuerwerkskörper wurden im heimischen Stadion abgebrannt. Eigentlich herrschte zwischen der Ultra-Szene und dem Verein ein stillschweigendes Abkommen, dass innerhalb des eigenen Stadions keine Pyrotechnik zum Einsatz kommt, um eben Geldstrafen für den eigenen Klub zu vermeiden. Deswegen wurde lange Zeit nur bei Auswärtsfahrten gezündelt.

Das hat sich nun geändert: Schon zum Ende der vergangenen Saison, beim letzten Heimspiel gegen Greuther Fürth, brannten die FCA-Fans in der Nordkurve Pyrotechnik ab. Als der Verein darauf hin betonte, dass nun sämtliche Choreographien zwei Wochen im Vorfeld vorzulegen seien, lehnte das die aktive Fanszene ab. Die Choreographie gegen den FC Bayern dürfte kaum im Vorfeld autorisiert worden sein - und dürfte den FCA angesichts der rund 50 verwendeten Feuerwerkskörper wahrscheinlich noch teurer kommen als das Spiel in Lohne. "Ich gehe davon aus, dass dies eine einmalige Aktion war für die Saison, dass wir das in der Bundesliga nicht mehr sehen werden. Das ist ärgerlich", bewertete FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter die Aktion nach dem Pokalspiel gegen die Bayern. (eisl)

Lesen Sie dazu auch