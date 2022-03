Weinzierl geht "hunderprozentig" von Austragung des Mainz-Spiels aus

Der FCA-Trainer sieht kein Argument, das für eine Spielabsage gegen Mainz spricht. Er plädiert dagegen für eine einheitliche Teststrategie in der Bundesliga.

Noch immer ist unklar, ob das Heimspiel des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) überhaupt stattfindet. Die Gäste haben nach einem Corona-Ausbruch in der Mannschaft einen Antrag auf Spielverlegung gestellt. Derzeit befinden sich 14 Spieler in Quarantäne, auch Trainer Bo Svensson ist positiv getestet worden. Der FCA will die Partie dagegen wie geplant austragen, schließlich soll nach dem enorm wichtigen 1:0-Erfolg bei Arminia Bielefeld der nächste Dreier folgen.

Das sagt FCA-Trainer Weinzierl…

…zu einer möglichen Spielverlegung:

Wir gehen hundertprozentig davon aus, dass wir spielen. Wir wissen nichts anderes. Ich kenne den Antrag aus der Öffentlichkeit, ohne zu wissen, was drinsteht. Aber ich finde kein Argument, warum das Spiel nicht stattfinden soll. Deswegen haben wir uns in den letzten Tagen hundertprozentig akribisch darauf vorbereitet.

…zur Vorbereitung auf das Mainz-Spiel:

Es ist schwer, sich auf diese Mannschaft vorzubereiten, weil wir gar nichts wissen, wer fit sein wird und wer nicht. Das werden wir kurzfristig sehen. Entscheidend wird sein, dass wir uns auf unsere Mannschaft konzentrieren. Die drei Punkte sind unheimlich wichtig für uns. Da gilt es wieder alles zu investieren.

…zu den Beweggründen der Mainzer für den Antrag auf Spielverlegung:

Es ist natürlich ein schwieriges Thema, aber es gehört irgendwie geregelt. Das ist in der Spielordnung geregelt, daran müssen wir uns auch halten. Wenn am Dienstag ein positiver Test bei einem Spieler vorliegt, dann hat der Spieler nach einer Woche auch die Möglichkeit, sich rauszutesten. Dann hat er eine komplette Trainingswoche, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Das hat bei uns auch schon häufig funktioniert. Klar ist es immer wieder subjektiv, ob jemand Symptome hat oder nicht. Damit braucht man auch nicht fahrlässig umgehen. Aber objektiv wird es nach zehn Tagen, weil dann darf jeder aus der Quarantäne raus. Deswegen haben wir auch argumentiert, dass wir das Spiel auf Sonntag verlegen. Dann gibt es definitiv kein Argument mehr, das für eine Spielabsage spricht.

…zu einem möglichen Vorteil durch die Ausfälle bei Mainz:

Ich kenne die Gegebenheiten der Mainzer nicht. Ich kenne auch nur die Details aus den Medien. Grundsätzlich gilt, dass diese Saison auch irgendwo ein Glücksspiel ist. Da hat man mal einen Vorteil, mal einen Nachteil. Es wird sich irgendwo auch ausgleichen. Umso wichtiger finde ich, dass die DFL klare Richtlinien vorgibt. Seien wir froh, dass wir überhaupt spielen, dass überhaupt wieder Zuschauer mit dabei sind. Aber es ist klar, dass es auch am Samstag einen Glücksfaktor gibt.

…zur allgemein verschlechterten Corona-Lage:

Klar wachsen die Sorgen. Ich glaube, dass es noch lange nicht vorbei ist. Je mehr wir öffnen, umso mehr Fälle werden auch vorkommen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Dinge klar regeln. Es gehört geregelt, wie die Vereine testen. Wir testen zum Beispiel jeden Tag und hatten dadurch schon mehrere Spieler am Spieltag nicht dabei. In den Vereinen wird es unterschiedlich gehandhabt. Ich finde, dass so etwas von der DFL geregelt gehört, damit es gleichmäßig abläuft. Es geht um einen engen Wettbewerb, gerade im Abstiegskampf. Da sollten wir relativ gleiche Bedingungen haben.

Felix Uduokhai fällt nach seiner Bänderverletzung am Samstag sicher aus. Foto: Ulrich Hufnagel, Imago

…zur Personallage:

Die Langzeitverletzten fehlen. Felix Uduokhai hat sich verletzt und wird auch ausfallen. Niklas Dorsch ist wieder mit dabei, er hat seine Gelbsperre abgesessen. Ansonsten sind alle fit.

…zur Verletzung von Felix Uduokhai:

Im Fernsehen hat es viel schlimmer ausgesehen, als es im Endeffekt ist. Trotzdem wird er mit einer Bänderverletzung ausfallen. Er ist sicher am Wochenende nicht dabei. Dann muss man schauen, ob es für Stuttgart reicht oder erst nach der Länderspielpause. In dem Zeitraum wird es sich abspielen.