FC Augsburg

Weinzierl setzt verstärkt auf FCA-Spieler mit Erfahrung

Gegen Borussia Dortmund (rechts Jude Bellingham) stand Daniel Caligiuri (links) in der Startelf des FC Augsburg.

Plus Im Abstiegskampf sind nicht nur physische Tugenden gefragt, ebenso wichtig ist mentale Stärke beim FC Augsburg.

Von Johannes Graf

Schon jetzt kann Daniel Caligiuri auf eine beachtliche Karriere als Fußballprofi blicken. Mit dem VfL Wolfsburg und Schalke 04 spielte der Fußballprofi in der Champions sowie der Europa League, gegen Borussia Dortmund absolvierte er am Sonntag im Trikot des FC Augsburg sein insgesamt 350. Bundesligaspiel. Das verdeutlicht, wie richtig Caligiuri bei seiner Berufswahl gelegen hat, mit dem Ball am Fuß kann er umgehen.

