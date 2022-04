Weinzierl vor Partie gegen Mainz: "Brutal wichtiges Spiel"

Mit dem Erfolg gegen Wolfsburg hat der FC Augsburg im Abstiegskampf ein Zeichen gesetzt. Gegen Mainz 05 kann der Fußball-Bundesligist einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Nach dem VfL Wolfsburg ist vor dem FSV Mainz 05. Für den FC Augsburg geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Die Augsburger wollen nach dem 3:0 am Sonntag nun innerhalb von vier Tagen einen weiteren Erfolg verbuchen. Erstmals könnte in dieser Saison der FCA zwei Siege in der Bundesliga hintereinander einfahren. Vor dem Spiel gegen Mainz (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky) spricht FCA-Trainer Markus Weinzierl auf der Spieltagspressekonferenz über sein Team, den Gegner und die Lage im Abstiegskampf.

Das sagt Markus Weinzierl zum Kader gegen Mainz 05:

Wir haben das Spiel gut überstanden, bis auf kleinere Wehwehchen, die normal sind. Ich plane mit allen Spielern, die am Sonntag zur Verfügung standen. Dann haben wir zusätzlich die Möglichkeit mit Gregoritsch (war Covid-19-infiziert, d. Red.) und Vargas (Mandelentzündung), wo wir schauen müssen, wie es ihnen geht. Gregoritsch wurde freigetestet, jetzt schauen wir, wie er sich fühlt. Alfred Finnbogason macht einen guten Eindruck. Wir wissen aber auch, dass er lange draußen war. Aber auch, dass er ein Knipser ist und aus einer Chance ein Tor machen kann. Deswegen war er mit wenigen Einheiten im Kader und gibt uns Hoffnung in den nächsten Wochen und Spielen.

Das sagt Markus Weinzierl zur englischen Woche mit drei Spielen in sieben Tagen:

Wir sind nicht in der Lage, Spieler zu schonen und Rücksicht zu nehmen. Wir müssen in jedem Spiel hundert Prozent abliefern und Vollgas geben. Jeder Spieler weiß, um was es geht. Wir werden hoch motiviert sein. Frage ist, ob wir die gleiche Leistung auf den Platz bringen. Der Rhythmus in dieser englischen Woche ist kein Problem. Wir werden in jedem Spiel die beste Elf stellen.

Das sagt Markus Weinzierl zu Gegner Mainz 05:

Die Mainzer sind robust und richtig stark, ein besseres Kaliber als Wolfsburg. Das Hinspiel haben wir aus dem Gedächtnis gestrichen. Wir wissen, dass wir in Mainz überrollt wurden. Jetzt spielen aber wir zu Hause, wir sind auch heimstark. Es treffen zwei zweikampfstarke, robuste und laufintensive Mannschaften aufeinander. Wir brauchen die letzten Prozente und die beste Leistung. Es wird der gewinnen, der weniger Fehler macht.

Das sagt Markus Weinzierl zur Tabellenkonstellation im Abstiegskampf:

Es spielt immer ein Gegner mit, der will auch gewinnen. In der Bundesliga hat jede Mannschaft Qualität. Wir haben noch nicht zweimal hintereinander gewonnen. Nach dem Spiel werden wir eine bereinigte Tabellensituation haben. Aktuell sind es drei Punkte und ein paar Tore Vorsprung auf den Relegationsplatz, und wir wollen natürlich sechs. Nach dem Spieltag wissen wir, wie die Ausgangssituation ist. Ist es so, dass wir in der Endphase der Saison stecken und Punkte brauchen. Mit drei Punkten packen wir Luft zwischen uns und die Abstiegsplätze. Sechs Punkte plus ein paar Tore wären ein großer Vorsprung für die letzten sechs Spieltage, den wir uns nicht mehr nehmen lassen würden.

Das sagt Markus Weinzierl zur Vorgeschichte und zum verlegten Spiel:

Schnee von gestern, brutal wichtiges Spiel. Wir leben im Jetzt und schauen nicht zurück.

Das sagt Markus Weinzierl zur Unterstützung der Fans in der WWK-Arena:

Die Fans sind für uns immer ein Faktor. Es ist ein riesiger Unterschied, ob du in Stuttgart gegen 60.000 spielst oder ob du mit 25.000 im Rücken Fußball spielst. Das ist ein Faktor, der das Spiel beeinflusst. Deswegen bin ich froh, dass wir noch vier Heimspiele haben.