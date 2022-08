FC Augsburg

06:17 Uhr

Welche Stürmer bietet FCA-Trainer Maaßen gegen Freiburg auf?

Plus Beim Pokalerfolg in Lohne enttäuschte FCA-Neuzugang Demirovic, Niederlechner und Jensen überzeugten nicht nur wegen ihrer Treffer. Diese Kandidaten stehen Trainer Maaßen beim Bundesligaauftakt zur Verfügung.

Von Marco Scheinhof

Dieses Ergebnis interessierte Florian Niederlechner als Erstes. Weil der Stürmer des FC Augsburg lange Zeit beim SC Freiburg spielte und diesen Verein noch immer sehr mag. Weil er aber auch wusste, dass die erste Runde im DFB-Pokal durchaus Auswirkungen auf den Start in der Bundesliga haben kann. Also fragte der 31-Jährige kurz nach Spielschluss in Lohne sofort nach, wie denn die Freiburger Partie in Kaiserslautern ausgegangen sei. In diesem Moment war sie noch nicht beendet, später auf dem Weg zum Flughafen aber erlebte der Stürmer den Freiburger Sieg mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen