FC Augsburg

11:52 Uhr

Welcher Nachwuchsspieler schafft den Sprung zu den FCA-Profis?

Plus Ein Auftrag an Trainer Maaßen besteht darin, Eigengewächsen zu Bundesliga-Einsätzen zu verhelfen. Talente, denen dies möglich schien, haben den FC Augsburg aber verlassen.

Von Johannes Graf

Derzeit werden die letzten Arbeiten erledigt, in Kürze wird das Internatsgebäude fertiggestellt sein. Die Baulücke ist somit endgültig geschlossen, nach knapp neun Jahren steht das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) in all seiner Pracht im Norden der Stadt. Ein imposanter Gebäudekomplex, den sich der FC Augsburg rund 20 Millionen Euro kosten ließ.

