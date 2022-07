FC Augsburg

Im Selbstversuch: Bundesliga-Spieler gegen Torwart aus der Kreisklasse

Plus Im Trainingslager des FC Augsburg startet Sportreporter und Freizeittorhüter Marco Scheinhof einen Selbstversuch. Er stellt sich zwischen die Pfosten und lässt die Profis schießen. Ein Erfahrungsbericht.

Von Marco Scheinhof

Die letzten Tipps kommen von Rafal Gikiewicz. Er verlässt gerade den Rasen, als ich mit etwas zitternden Knien in Richtung Tor marschiere. „Calli schießt immer ins linke Eck“, flüstert Gikiewicz mir ins Ohr. Er muss es wissen, der Torwart kriegt täglich die Schüsse von Daniel Caligiuri im Trainingslager in Scheffau aufs Tor. Für mich ist es eine Premiere. Torschusstraining mit Caligiuri und Maurice Malone. Zwei Bundesligaspieler gegen einen Torwart aus der Kreisklasse. Jeder fünf Schüsse, am Ende wird abgerechnet.

