FC Augsburg

17:57 Uhr

Wer ersetzt Felix Uduokhai nach seiner Rotsperre?

Plus In der Defensive wird Jess Thorup am Samstag in Köln umbauen müssen. Alternativen hat Augsburgs Trainer, mit Frederik Winther aber nur einen Linksfuß.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Jess Thorup nickt. Er weiß um die Problematik, die auch vor dem Spiel seines FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln zur Sprache kommt. Zwar haben die Augsburger unter ihrem neuen Trainer zwei Partien gewonnen, dabei aber jeweils zwei Gegentore kassiert. Bedeutet viel Aufwand in der Offensive, um einen Erfolg zu holen. Deshalb ist Thorups Wunsch verständlich: Er will mit seinem Team das erste Spiel ohne Gegentor erleben.

Der Däne verwendet in diesem Zusammenhang gerne einen englischen Begriff. Er spricht von "clean sheet", was nichts anderes als eine weiße Weste bedeutet. Gerade für Torhüter ist das wichtig. Weiße Weste heißt gutes Spiel. Ohne Gegentor. Bislang durfte Finn Dahmen das mit dem FC Augsburg nicht erleben. Im Sommer war er aus Mainz gekommen und hat sich den Status als Nummer eins gesichert. Ganz unumstritten ist Dahmen allerdings nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen