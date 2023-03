Wer legt für den FCA die Zentrale des FC Bayern lahm?

Plus Wenn der FC Augsburg beim deutschen Rekordmeister antritt, dann wird es darauf ankommen, das Mittelfeld der Münchner nicht ins Spiel kommen zu lassen.

Normalerweise ist das Rätsel um die Aufstellung von Enrico Maaßen schwierigerer als das Kreuzworträtsel der London Times. Und das gilt als eines der schwierigsten weltweit. Der Trainer des FC Augsburg vermeidet es penibel, irgendetwas von seinen Personalplanungen in der Öffentlichkeit preiszugeben. Darum überraschte es durchaus, dass Maaßen vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern München erklärte: "Elvis ist zurück, möglich, dass er Einsatzzeit bekommt, aber wir werden ihn nicht starten lassen. Das wäre zu früh."