Wer spielt gegen Wolfsburg neben Mergim Berisha im FCA-Sturm?

Plus Beim Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg ruhen die Hoffnungen beim FC Augsburg auf Neu-Nationalspieler Mergim Berisha. Doch der muss ohne seinen rotgesperrten Partner Ermedin Demirovic auskommen.

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (2:0) und vor allem die 2:3-Niederlage gegen Belgien haben sicher nicht nur Bundestrainer Hansi Flick mit mehr Sorgen als der erhofften Aufbruchsstimmung zurückgelassen. Etwas anders ist der Blick von Enrico Maaßen auf die beiden Partien, wenn es um das derzeitige Aushängeschild des Vereines geht: Mergim Berisha. Genau 24 Minuten haben gereicht, um den Trainer des FC Augsburg positiv zustimmen. So lange durfte nämlich Berisha bei seinen ersten beiden Einsätzen im DFB-Trikot selbst agieren. 15 Minuten gegen Peru und neun Minuten gegen Belgien. Tor gelang ihm keines, trotzdem war Maaßen sehr zufrieden: „Er hat das sehr ordentlich gemacht und es hat uns gefreut, dass er in beiden Spielen zum Einsatz gekommen ist. Er hat gute Laune mitgebracht und ich hoffe, dass er die Energie, die er auf dem Trainingsplatz versprüht, auch in Wolfsburg zeigt.“

Der FC Augsburg bestreitet gegen den VfL Wolfsburg sein 400. Spiel in der Bundesliga

Die wird der FCA am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL auch dringend brauchen. Nicht nur weil das Gastspiel in der Volkswagen-Arena das 400. Bundesligaspiel in der Historie des FCA ist, und wer will denn gerne so ein Jubiläum vergeigen, sondern weil der FCA im Kampf um den Klassenerhalt dringend noch Punkte braucht. 28 Zähler sind vor dem 26. Spieltag durchaus ein gewisses Polster, doch sicher fühlen will man sich beim FCA deswegen nicht. Vor allem, weil es in den letzten fünf Auswärtsspielen nur Niederlagen setzte. Für FCA-Trainer Maaßen ist diese Negativserie mit Blick auf die Auswärtstabelle, da ist der FCA Elfter, aber kein Thema: „Wir stehen da nicht schlecht da. Aber natürlich ist es nicht gut, dass du so lange auswärts nichts geholt hast. Aber wir bereiten uns gleich vor. Wir wollen gerne in Wolfsburg was mitnehmen, um dieses Thema zu beenden.“

Niklas Dorsch hatte immer wieder Probleme mit den Nasennebenhöhlen

Dafür braucht es im Duell der beiden Teams mit der besten Chancenauswertung der Liga aber Effektivität. Maaßen geht mit viel Respekt an die Aufgabe beim derzeitigen Tabellensiebten: „Wolfsburg hat vorne eine gute Qualität mit viel Speed und gute Abschlussspieler. Griffigkeit wird wichtig sein, um wenig zuzulassen.“ Verzichten muss er dabei auf Niklas Dorsch.

Niklas Dorsch hat sich für eine Operation an den Nasennebenhöhlen entschieden. Foto: Klaus Rainer Krieger

Der defensive Mittelfeldspieler hatte nach einer überstandenen Erkrankung zwar im Test gegen St. Gallen gespielt und schien eine Option für Wolfsburg zu sein. Doch am Dienstag ließ er sich an den Nasennebenhöhlen, die Dorsch immer wieder Probleme bereiteten, operieren. Zuerst war angedacht worden, die OP Richtung Saisonende zu verschieben, doch jetzt entschloss sich der 25-Jährige, den Eingriff sofort durchzuführen. Zwischen zwei und vier Wochen wird er dem FCA fehlen.

FCA-Topscorer Ermedin Demirovic muss nach Rot gegen Schalke 04 pausieren

Auch in der Offensive muss Maaßen umbauen. Die große Frage lautet: Wer spielt neben Berisha? Der hat zwar mit seinen acht Treffern seinen Marktwert in der Bundesliga von sechs auf zwölf Millionen Euro verdoppelt, aber ohne Zulieferer geht es auch beim ihm nicht.

Und da fällt der bisher kongeniale Partner von Berisha bis auf Weiteres aus: Ermedin Demirovic. Der Stürmer, der krank von den Länderspielen mit Bosnien-Herzegowina zurückkam, muss nach seiner Roten Karte gegen Schalke 04 drei Spiele Sperre absitzen.

Kelvin Yeboah muss nicht am Sprunggelenk operiert werden

Verzichten muss Maaßen auch auf Kelvin Yeboah. Die Leihgabe aus Genua riss sich im Testspiel gegen St. Gallen (4:2) am rechten Knöchel zwei Außenbänder, muss zwar nicht operiert werden, wird aber trotzdem drei bis vier Wochen ausfallen.

Wer nun für Demirovic in der Offensive auflaufen wird, ließ Maaßen am Donnerstag bei der Spieltagspressekonferenz offen: „Wir haben Alternativen. Es kann aber auch sein, dass wir mit einer statt mit zwei Spitzen spielen.“

Ruben Vargas traf gegen den VfL Wolfsburg beim 1:0-Testspielsieg im Januar

Vielleicht orientiert er sich aber auch an dem 1:0-Testspielsieg Mitte Januar. Da begann er mit Berisha und Dion Beljo in der Sturmspitze, wechselte dann Ruben Vargas ein. Der Schweizer erzielte dann per Elfmeter den 1:0-Siegtreffer. In der Schlussminute hielt dann FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz noch einen Foulelfmeter von Maximilian Arnold. Was noch für Vargas spricht: Er kommt mit viel Selbstbewusstsein von der Nationalmannschaft zurück. Denn er markierte für die Schweiz beim 3:0-Sieg gegen Israel in der EM-Qualifikation den Führungstreffer.

Ruben Vargas jubelt nach dem 1:0 gegen Israel. Foto: Pascal Muller, Witters

Aber egal, wie die Offensive nun personell wird, Maaßen hat eine Forderung: „Wolfsburg wird uns nicht viele Möglichkeiten geben, dann müssen wir effizient sein.“ Und da kommt wieder Mergim Berisha ins Spiel.