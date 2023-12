FC Augsburg

Wer stürmt neben Demirovic gegen den VfB Stuttgart?

Chancen hatte Phillip Tietz (in Weiß) gegen Borussia Dortmund (von links Emre Can und Niklas Süle), doch ein Treffer wollte dem Angreifer des FC Augsburg nicht glücken.

Plus Augsburgs Trainer Jess Thorup hat vor dem Spiel in Stuttgart die Wahl zwischen zwei Stürmer-Typen. Warum Phillip Tietz derzeit den Vorzug vor Dion Beljo erhält.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Innerhalb von sechs Minuten hätte Phillip Tietz die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund entscheiden können. Zwischen der 49. und 55. Minute kam der FCA-Angreifer dreimal gefährlich zum Abschluss, zweimal war BVB-Torhüter Gregor Kobel Endstation, einmal setzte Tietz den Ball per Kopf übers Gebälk. Eine Woche zuvor, beim Auswärtsspiel in Bremen (0:2), hatte der 26-Jährige ebenfalls eine Großchance liegengelassen. Seit nunmehr fünf Bundesliga-Begegnungen wartet Tietz auf einen Treffer.

In den ersten Spielen unter Trainer Jess Thorup war der Angreifer ein bedeutender Faktor, gegen Heidenheim, Wolfsburg und Köln erzielte er seine bisherigen drei Saisontore. Danach verrichtete der geradlinige Stürmer reichlich Arbeit, lief Abwehrspieler an, setzte sie unter Druck, erzwang so Ballverluste. Doch weder eine Vorlage noch weitere Tore – letztlich die Einheit, in der ein Stürmer gemessen wird –, glückten ihm.

