"Werden mit Reece sprechen": Bekommt Oxford gegen Leipzig eine Pause?

Der englische Abwehrspieler war einer der Garanten für den Sieg des FCA in Köln - und trotzdem gäbe es gute Gründe, ihn gegen Leipzig nicht spielen zu lassen.

Vor dem FC Augsburg steht eine Woche, in der der Verein einen großen Sprung in der Tabelle machen kann: Am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky) steht das letzte Heimspiel des Jahres gegen RB Leipzig an, bevor es am Samstagnachmittag zum wichtigen Derby gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth geht. Vor dem Spiel gegen Leipzig äußerte sich FCA-Trainer Markus Weinzierl...

...zum Punktsammeln der Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, weswegen der FCA trotz des Sieges in Köln auf Platz 16 bleibt:

"Wir wissen, dass wir auf uns schauen müssen. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und gewonnen. Wir haben den Abstand nach unten vergrößert, aber auch nur vier Punkte Rückstand auf Rang neun. Wir schauen nicht auf die Tabellen, sondern stellen unsere Leistung in den Vordergrund. Jetzt sind es noch zwei Spiele, in denen wir so viele Punkte wir möglich holen wollen."

...zur Kritik von Kölns Trainer Steffen Baumgart an der FCA-Spielweise:

"Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und verdient gewonnen. Wie es der gegnerische Trainer empfindet und verkauft, ist mir nicht so wichtig."

...zum Personalstand:

"Jeffrey Gouweleeuw ist wegen der fünften gelben Karte gesperrt. Ausfallen werden noch Florian Niederlechner, Alfred Finnbogason und Carlos Gruezo. Bei Andi Zeqiri (Anm. d. Red.: fehlte in Köln schon wegen Hüftproblemen) müssen wir schauen. Felix Uduokhai ist nach seiner Corona-Infektion in Quarantäne."

...dazu, wer anstelle von Gouweleeuw spielen wird:

"Gumny und Winther haben es in Berlin beide gut gemacht. Einer von den beiden wird spielen."

...zu Abwehrspieler Reece Oxford, der nach seiner Verletzung sofort wieder in Köln spielte, bereits vier gelbe Karten hat und bei einer weiteren Verwarnung in Fürth ausfiele:

"Da müssen wir clever agieren, und den Spieler miteinbeziehen. Er war verletzt und hat in Köln früh, aber sehr gut gespielt. Wir werden mit Reece sprechen, wie es gegen Leipzig aussieht und dann entscheiden."

...zu den Einsatzchancen von Felix Uduokhai gegen Fürth:

"Es geht ihm gut, den Umständen enstpechend. Für das Spiel gegen Leipzig ist er keine Option, weil er sich in Quarantäne befindet."

...dazu, ob ein Spieler aus dem Quartett Niederlechner, Finnbogason, Gruezo und Uduokhai gegen Fürth spielen kann:

"Wir sind gut beraten, von Tag zu Tag zu schauen. Wir schauen was am Donnerstag oder Freitag passiert. Wir haben in dieser Saison schon öfter Dinge getan, die an der Grenze waren, aber immer gut gegangen sind. Reece hat in Köln etwa gespielt, obwohl er nur eine Trainingseinheit zuvor absolviert hat. Deswegen will ich jetzt keinen Spieler in den vorzeitigen Weihnachtsurlaub schicken."

...zum Gegner RB Leipzig:

"Sie gehören vom Potential her zu den Top Drei der Liga. Da kommt ein Brocken auf uns zu. Aber wir spielen zuhause, wenn auch ohne Fans. Und wer die Bayern schlägt, kann auch gegen Leipzig etwas holen."

Leipzigs Christopher Nkunku jubelt über seinen zweiten Treffer im Spiel, das 5:0 gegen die Gäste. Foto: Bernd Thissen, dpa

Nkunku ist für FCA-Trainer Weinzierl "die Kategorie Haaland und Lewandowski"

...zu Leipzigs Starspieler Christopher Nkunku:

"Er ist einer der Ausnahmespieler der Liga, gehört in die Kategorie Haaland und Lewandowski. Aber Leipzig hat auch mit Forsberg und Silva großes Potential. Wenn sie ihre Schnelligkeit ausspielen können, sind sie im Vorteil."

...zu möglichen Veränderungen im RB-Spiel nach dem Trainerwechsel:

"Sie können große Variabilität einbringen. Domenico Tedesco hat ein paar tage Zeit gehabt, um mit der Mannschaft zu trainieren. Sie haben individuell befreit gewirkt und haben ein gutes Heimspiel abgeliefert. Wir sind zuhause Außenseiter, aber wir wollen unangenehm sein und mindestens einen Punkt hier lassen."

Wird nach seinem guten Einstand weiter auf dieselbe Startelf bauen: Leipzigs Trainer Domenico Tedesco. Foto: Jan Woitas, dpa-Zentralbild/dpa

...zu RB-Coach Domenico Tedesco:

"Ich glaube, er passt gut zu Leipzig. Er ist ein junger, aufstrebender Trainer, das passt gut. Und dann imponiert es mir, dass er sieben Sprachen sprechen kann. Ich glaube, dass ist in dieser Mannschaft viel wert. Es passt, aber ich hoffe, dass es am Mittwoch nicht passt."

...zu den Plänen des FC Augsburg nach der kurzen Weihnachtspause:

"Wir werden uns am 29. Dezember in Augsburg treffen und haben dann nur eine Woche Zeit um uns gezielt auf Hoffenheim vorzubereiten. Wir werden nicht in ein Trainingslager gehen, sondern in Augsburg bleiben."