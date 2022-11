Wie Baumgartlinger sein Startelf-Debüt bewertet

Plus Der Österreicher spielt erstmals 90 Minuten für den FC Augsburg – kann aber nichts daran ändern, dass der FCA nach dem 1:2 gegen Frankfurt in der Ergebniskrise steckt.

Julian Baumgartlinger holte sich erst einmal ein frisches T-Shirt. Kurz war er nach der Verabschiedung von den Fans in die Kabine verschwunden, ehe er wieder nach draußen musste. Die Interviews warteten, ein ungewohntes Gefühl für den Österreicher. Da wollte er nicht mehr im verschwitzten Trikot vor den Kameras stehen. Der 34-Jährige feierte beim 1:2 des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt sein Startelfdebüt. "Das Spiel hat mir gutgetan. Es war sehr intensiv", sagte Baumgartlinger. Entsprechend kaputt und müde sei er. Er war mehr als zwölf Kilometer gelaufen.