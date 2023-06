Wie besetzt der FC Augsburg seine Außenbahnen?

Plus Gehandelt werden beim FCA etliche Namen, doch Rechts- und Linksverteidiger fehlen bislang. Aufgrund der Vertragssituationen einiger Spieler deuten sich jedoch Veränderungen an.

Untätigkeit kann den Verantwortlichen des FC Augsburg in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich niemand vorwerfen. Derart einschneidend baut die Führungsspitze des Fußball-Bundesligisten den sportlichen Bereich um. Kaum eine Position ist dabei ausgenommen. Bleiben werden Cheftrainer Enrico Maaßen, dessen Co-Trainer Sebastian Block und Jonas Scheuermann sowie die Geschäftsführer Stefan Reuter (Sport) und Michael Ströll (Finanzen), drum herum verändert sich das Konstrukt. Mit Sportdirektor Marinko Jurendic und Heinz Moser, dem Leiter Entwicklung, werden zusätzliche Hierarchie-Ebenen eingezogen. Zudem wird Torwarttrainer Kristian Barbuscak den Verein verlassen und durch Matthäus Witt, 35, den bisherigen Nachwuchs-Torwartkoordinator des FC St. Pauli, ersetzt.

Gravierend ebenso die Veränderungen im Kader des FC Augsburg. Innerhalb rund eines halben Jahres hat der Bundesligist in Summe weit mehr als eine komplette Elf verpflichtet. Auf den Umbruch in der Winterpause folgten nach Saisonende die nächsten Verpflichtungen. Mit Torhüter Finn Dahmen (25/Mainz 05), Patric Pfeiffer (23/Darmstadt 98), Masaya Okugawa (27/Arminia Bielefeld/alle ablösefrei), Sven Michel (32/Union Berlin/950.000 Euro) und Tim Breithaupt (21/Karlsruher SC/2,5 Millionen Euro) stehen bereits fünf Neuzugänge fest. Auffällig dabei: Unter den Verpflichtungen findet sich eine Woche vor dem Trainingsauftakt weder ein Links- noch ein Rechtsverteidiger. Auch wenn die Erfahrungen der vergangenen Spielzeiten zeigen, dass auf diesen Positionen reichlich Handlungsbedarf besteht.