Wie der FC Augsburg von Mads Pedersens Spiel profitiert

Plus Mit seiner Wucht und Intensität verkörpert Mads Pedersen im Abstiegskampf Augsburger Tugenden. Ein Stammplatz blieb ihm beim FCA bislang trotzdem verwehrt.

Die Mitspieler waren längst in die Kabine verschwunden, nur Mads Pedersen hielt sich noch neben dem Rasengeviert auf. Mit ein paar Fans verewigte er sich auf einem Selfie, dann huldigte ihm noch die aktive Fanszene, vor deren Tribüne er sich feiern ließ.