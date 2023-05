FC Augsburg

Wie der FCA den Klassenerhalt über die Ziellinie bringen möchte

Plus Die Augsburger stehen vor einem Endspiel. Auf ein Kurz-Trainingslager verzichtet Trainer Maaßen vor der Partie in Mönchengladbach. Zwei Spieler stehen vor der Rückkehr.

Von Marco Scheinhof

Das Kinderlachen hilft. Entspannt stehen Arne Maier, Ruben Vargas und Ermedin Demirovic in den Katakomben der WWK-Arena. Genau dort, wo die Augsburger Spieler wenige Stunden zuvor frustriert in Richtung Kabine marschiert waren. Wo sie erklären mussten, weshalb sie gegen Borussia Dortmund 0:3 verloren hatten, was ein sehr bedeutsames Spiel am Samstag zur Folge hat. In diesem Moment aber sind sie abgelenkt, zumindest für ein paar Augenblicke.

Am Montagmorgen besucht eine Kindergartengruppe den Bundesligisten. Die Laune ist gut. Wenige Meter daneben steht Enrico Maaßen. Der Augsburger Trainer beobachtet die Situation, gleich soll das Regenerationsprogramm beginnen. Für ein paar Autogramme hätten seine Spieler aber noch Zeit, sagt der FCA-Coach entspannt. Der 39-Jährige wirkt aufgeräumt. Er lässt sich nicht anmerken, in welcher Situation seine Mannschaft steckt. Mit Druck komme er gut klar, hatte er schon vor dem Dortmund-Spiel gesagt. Der Druck wird nun nicht weniger.

