FC Augsburg

vor 58 Min.

Wie der FCA gegen Hoffenheim in der Verteidigung plant

Maximilian Bauer (rechts, mit Torwart Gikiewicz) spielt beim FC Augsburg in der Verteidigung eine immer wichtigere Rolle.

Plus In der Innenverteidigung wird beim Bundesligisten FC Augsburg das Personal knapp. Gegen Hoffenheim scheint am Samstag ein Systemwechsel möglich.

Von Marco Scheinhof

Eigentlich mögen Trainer Konstanz. Klare Abläufe, wenig Überraschungen. Ein eingespieltes Team steht auf einer Wunschliste von Fußball-Trainern ziemlich weit oben. Von Enrico Maaßen ist in dieser Saison bislang aber vornehmlich Flexibilität gefordert. Weil sein FC Augsburg von Rückschlägen heimgesucht wird. Meistens personeller Art.

