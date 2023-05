FC Augsburg

25.05.2023

Wie es mit Mergim Berisha beim FCA weitergeht

Plus Vor dem Saisonfinale in Mönchengladbach machen die Augsburger den Kauf des Stürmers perfekt. Ob der 25-Jährige am Samstag in der Startelf steht, ist noch ungewiss.

Am Ende ging es nur um eine Formalität. Stefan Reuter hatte stets darauf hingewiesen, dass die Option natürlich gezogen werde. Bis Ende Mai habe man dafür Zeit. Nun ist zwar der Monat noch nicht ganz vorbei, neben dem Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg aber daran gedacht, sich die Dienste von Mergim Berisha über die Saison hinaus zu sichern. Der Bundesligist hat nach Informationen unserer Redaktion die Kaufoption gezogen und überwies vier Millionen Euro an Fenerbahce Istanbul. Damit wurde aus der zwischenzeitlichen Leihe ein Kauf.

Berisha ist ein wichtiger Spieler im Gesamtgefüge des FC Augsburg. Der Stürmer wurde in dieser Saison zum Nationalspieler, er hat wichtige Tore erzielt. In der Schlussphase der Saison aber fehlte er häufig. Er ist noch immer angeschlagen, nach seiner Einwechslung am Sonntag beim 0:3 gegen Borussia Dortmund bekam er erneut einen Schlag auf den bereits lädierten Fuß. Deshalb ist fraglich, ob der 25-Jährige bereit ist für das letzte Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

