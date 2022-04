FC Augsburg

18:40 Uhr

Wie FCA-Trainer Weinzierl die entscheidenden Wochen angehen will

Plus Gegen den VfL Wolfsburg bestreitet der FC Augsburg das erste etlicher bedeutender Spiele bis zum Saisonende. Die Zukunft des Klubs und von Trainer Markus Weinzierl werden darin entschieden.

Von Johannes Graf

Mit einer neuen Frisur wird der Wunsch nach Veränderung in Verbindung gebracht. Als Markus Weinzierl, 47, am Freitag Auskünfte erteilt, ist sein Haupthaar sichtlich gekürzt. Womöglich war beim Trainer des FC Augsburg ebenso der Wunsch nach Veränderung Auslöser optischer Reduktion. Denn so wie der FCA in den vergangenen Wochen aufgetreten ist, könnte der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga schwierig werden. Zwar haben die Augsburger zwischenzeitlich ordentliche Ergebnisse geholt, ein Punkt gegen Dortmund, drei gegen Bielefeld, doch in Summe hinterlässt die Mannschaft nicht den Eindruck, als wäre der erneute Verbleib in der Liga der natürliche Lauf der Dinge. Im Gegenteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen