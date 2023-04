FC Augsburg

Wie geht es weiter mit Gikiewicz? So ist die aktuelle Situation im FCA-Tor

Plus Ob Rafal Gikiewicz für den FC Augsburg gegen Frankfurt auflaufen wird, entscheidet sich im Laufe der Woche. Ist er kommende Saison überhaupt noch beim FCA?

Dass am Freitagabend nicht über die Torwartposition des FC Augsburg gesprochen wurde, mussten die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten als willkommene Abwechslung empfinden. Trainer Enrico Maaßen hatte sich vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (1:1) in dieser Causa Ruhe gewünscht, diese hatte er zumindest vorübergehend erhalten. Dazu beigetragen hatte Tomas Koubek mit einer soliden, unauffälligen Leistung. Der Stellvertreter von Stammkraft Rafal Gikiewicz hatte gehalten, was er halten musste. Beim Gegentreffer von Endo parierte Koubek zunächst, war gegen den Nachschuss aber chancenlos. Nicht zum ersten Mal hütete der Tscheche in dieser Saison das Tor, sechs Ligaeinsätze verbucht er bislang. Wenn nicht über ihn gesprochen wird, ist das aus Koubeks Sicht ein gutes Zeichen. Er hatte nichts falsch gemacht.

Oberflächlich betrachtet ruht die Diskussion um die künftige Stammkraft zwischen den Pfosten, im Hintergrund jedoch wird sehr wohl über mögliche Konstellationen diskutiert. Noch vor einigen Wochen schien die Situation klar zu sein: Absolviert Rafal Gikiewicz in der Bundesliga 25 Spiele, verlängert sich sein Vertrag um ein Jahr. Inzwischen jedoch ist nichts mehr klar. Gikiewicz hat selbst seinen Teil dazu beigetragen, dass er in der Gunst des Vereins gesunken ist. Mit einer einjährigen Vertragsverlängerung will er sich nicht zufriedengeben. Vor Kurzem hat er seinen Berater gewechselt, womöglich erhofft sich der Pole von dieser Veränderung einen positiven Effekt. Wie aus dem Umfeld des Vereins zu hören ist, wird das Vorpreschen von Gikiewicz verwundert aufgefasst, schließlich sei die vertragliche Situation geklärt gewesen.

