Wie Julian Baumgartlinger und Maxi Bauer von Bankdrückern zu Säulen wurden

Plus Das Fußballjahr 2023 fand bislang größenteils ohne die beiden FCA-Profis statt. Im Spiel gegen Bremen schlug ihre Stunde. Bleiben beide nun im Team?

Es lief die zweite Halbzeit im Spiel des FC Augsburg gegen Werder Bremen, als ein langer Ball in die Augsburger Hälfte trudelte. Gedacht war der Pass für Bremens Stürmer Marvin Ducksch. Der sollte aber keine Chance haben, denn mit wehenden Haaren rauschte ein Augsburger heran und klärte den Ball. Kurzer Blick auf den Spielberichtsbogen: Doch, tatsächlich: Das war die 14, Julian Baumgartlinger. Dass ein 35-Jähriger in der Bundesliga ein Sprintduell mit einem sieben Jahre jüngeren Gegenspieler gewinnt, ist nun auch nicht gerade alltäglich. Als Baumgartlinger nach dem 2:1-Sieg gegen die Norddeutschen auf die Szene angesprochen wurde, antwortete er mit einem Lächeln: "Ein bisschen bewegen kann ich mich schon noch."