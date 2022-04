Wie Michael Gregoritsch beim FCA zu alter Stärke fand

Plus Der Stürmer des FC Augsburg saß längere Zeit nur auf der Bank – bis er sein Training umstellte. Nun ist der 28-Jährige der erfolgreichste Torschütze.

Auf dieses eine Spiel möchte sich Michael Gregoritsch auf keinen Fall verlassen. Auf die Partie am letzten Spieltag gegen Greuther Fürth. Da darf zwar ein Sieg erwartet werden, fest einplanen aber sollte man ihn auch gegen das Schlusslicht nicht. Schon gar nicht am letzten Spieltag, wenn die nervliche Anspannung hoch sein kann.