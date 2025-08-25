Wie Sandro Wagner beim Debüt in Freiburg von Jess Thorup profitierte

Der FC Augsburg beim SC Freiburg - das war in den vergangenen Jahren alles, nur keine Erfolgsgeschichte. Die meisten Spiele gingen ohne eigenes Tor verloren, der letzte Sieg datierte aus dem Februar 2014. Auch beim Debüt von Sandro Wagner als FCA-Coach sah am Anfang vieles danach aus, als ob es wie immer laufen würde. Freiburg war zum Start die tonangebende Mannschaft. Die Breisgauer jubelten einmal vergeblich - doch dann war der FC Augsburg eiskalt und stellte bis zur Pause auf ein 3:0. Beim 3:1-Erfolg zum Start der Saison war nach Meinung der Viererkette schon viel Wagner-Fußball zu sehen. Dennoch profitierte der 37-Jährige auch vom Spielstil seines Vorgängers Jess Thorup. Ob das Konzept auch eine Woche später beim Treffen mit dem FC Bayern funktioniert, ist hingegen fraglich.

Denn die Qualität des FC Augsburg unter Thorup zeigte sich im zweiten Durchgang: Nachdem der FCA die komfortable Führung herausgeschossen hatte, kontrollierte der Augsburger Abwehrverbund das Geschehen. Freiburg kam nur durch einen zweifelhaften Elfmeter zu einem Tor, richtige Gefahr ging nur noch selten von den Gastgebern aus. Dem Spiel den Stecker zu ziehen - das war in der vergangenen Spielzeit eine Augsburger Spezialität gewesen. Nach der hohen Führung in Freiburg zeigte sich das Team nun wieder äußerst pragmatisch - gelernt ist eben gelernt. Und auch Wagner dankte seinem Vorgänger nach dem Sieg explizit: „Ich bin sehr froh, dass ich eine Mannschaft vorgefunden habe, die von Herrn Thorup als eine funktionierende Einheit übergeben wurde.“

Für den FC Bayern hat FCA-Coach Sandro Wagner „8000 Ideen“ auf Lager

Ob das mit dem Stecker ziehen auch in einer Woche funktioniert, wenn der FC Augsburg zum Topspiel der Bundesliga den FC Bayern empfängt? Der Rekordmeister hatte beim 6:0 gegen RB Leipzig bereits gezeigt, welche Wucht die FCB-Offensive um Kane, Olise, Diaz und Gnabry entfesseln kann. Wagner, der zweimal als Spieler beim FC Bayern unter Vertrag stand, gibt sich aber auch vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein - es wird das erste für ihn als Trainer sein - gewohnt optimistisch. „Ich habe schon wieder 8000 Ideen für die Bayern. Wir regenerieren jetzt, dann legen wir uns was zurecht und dann werden wir den Bayern was auf die Socken geben.“

Wie emotional das Bundesliga-Debüt von Wagner verlief und warum er seine Emotionen künftig etwas besser im Griff haben sollte, was von Neuverpflichtung Anton Kade vom FC Basel zu halten ist und welche Spieler nach Einschätzung der Viererkette in Freiburg überragten - all das ist in der aktuellen Ausgabe der Viererkette zu hören.

