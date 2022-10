FC Augsburg

vor 20 Min.

Wie sich die FCA-Leihspieler bei ihren neuen Klubs schlagen

Plus Mit einem 3:1-Sieg stürmt Sergio Cordova in die Play-offs der MLS. Ricardo Pepi hat ebenfalls Grund zum Jubeln, auch wenn der FC Groningen verliert.

Von Robert Götz

Es war ein Herzschlag-Finale und am Ende konnte Sergio Cordova feiern. Am letzten Spieltag der regulären Saison gelang dem Leihspieler des FC Augsburg mit Real Salt Lake mit einem 3:1-Heimsieg gegen die Portland Timbers der Sprung in die Play-offs der Major League Soccer, der amerikanischen Fußball-Profi-Liga.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

