FC Augsburg

11:46 Uhr

Wie sich die FCA-Neuzugänge in Dortmund geschlagen haben

Plus Alle fünf neuen Spieler kommen beim Augsburger 3:4 gegen Borussia Dortmund zum Einsatz. Vor allem einer zeigt sich dabei als sehr positive Überraschung.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Am Ende hatten alle Neuzugänge Spielzeit gesammelt. Ob das so geplant war, verriet Enrico Maaßen nicht. Verletzungszwänge spielten auch eine Rolle. Der Trainer des FC Augsburg war jedenfalls sehr zufrieden mit den Darbietungen seiner jungen, neuen Garde, auch wenn der FC Augsburg am Sonntagnachmittag mit 3:4 bei Borussia Dortmund verloren hat. Die Umbaumaßnahmen im Kader wirkten sich positiv aus. Auch auf Dauer?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

