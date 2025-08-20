Ein Aussortierter wird zum großen Gewinner beim FCA

Die Pokalhürde hat der FC Augsburg genommen: Beim Halleschen FC gab es einen glanzlosen, aber wichtigen 2:0-Erfolg für die Mannschaft von Sandro Wagner. Der sparte nach dem Abpfiff nicht mit Lob, sprach seiner Mannschaft ein Kompliment aus. Der 37-Jährige gewann sein Pflichtspieldebüt und steht nun vor seinem ersten Bundesligaeinsatz als Trainer.

Einer, der unter dem ehemaligen Co-Trainer der Nationalmannschaft aufblühte, war auch in Halle einer der Trümpfe: Steve Mounié. Der Stürmer aus dem Benin war in der Vorbereitung der beste Torschütze beim FCA und traf auch im Pokal zum 1:0, auch wenn der Treffer durchaus umstritten war. Zwei andere Spieler könnten den Verein hingegen noch vor Ende der Wechselfrist verlassen, wie in der Viererkette, unserem FCA-Podcast, zu hören ist.

Zum Ende der vergangenen Saison hin zeigte Mounié seinen Frust deutlich

Mounié war vor einem Jahr mit großen Erwartungen vom Champions-League-Teilnehmer Stade Brest nach Augsburg gekommen - und fasste zu keinem Zeitpunkt Fuß in Augsburg. Schon in der Winterpause hätte er den FCA beinahe verlassen. Zum Ende der Saison hin zeigte sich der 30-Jährige sichtlich gefrustet, formulierte seinen Ärger über den damaligen FCA-Coach Jess Thorup und befasste sich mit einem Wechsel.

Als Sandro Wagner seine Arbeit aufnahm, galt Mounie immer noch als Verkaufskandidat. In der Vorbereitung traf der Angreifer aber stetig - und wurde von Wagner belohnt. In Halle stand er in der Startelf, erzielte das 1:0 und hat nun beste Chancen, beim Ligastart in Freiburg auch spielen zu dürfen.

Arne Maier und Elvis Rexhbecaj stehen vor dem Abschied beim FCA

Der FC Augsburg ist weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen im Angriff - gut möglich, dass mit Mounié ein Neuzugang quasi aus den eigenen Reihen kommt. Bei zwei anderen langjährigen Augsburger Profis stehen die Zeichen hingegen auf Abschied: Arne Maier und Elvis Rexhbecaj scheinen bei Wagner nicht besonders hoch im Kurs zu stehen. Zudem läuft bei beiden Mittelfeldspielern der Vertrag in einem Jahr aus. Die Zeichen stehen auf Abschied noch in diesem Transferfenster. Alles weitere dazu sowie einen Vorblick auf das schwierige Spiel beim SC Freiburg gibt es in der Viererkette zu hören.

