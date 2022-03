Wie Stuttgart den Spagat zwischen Vergangenheit und Gegenwart meistert

" Der VFB Stuttgart hat einen Großteil seiner Strahlkraft eingebüßt" schreibt Johannes Graf in der AZ.



Der VFB Stuttgart hat in der Saison 2021/2022



71500 Mitglieder und steht auf Platz 6 in der Bundesliga was die Mitgliederzahl anbelangt, danach kommt Union Berlin mit 40051 Mitgliedern

Der FC Augsburg hat eine Strahlkraft auf 19070 Mitglieder. Augsburg wird niemals an die starke Strahlkraft des VFB Stuttgarts in der Region herankommen. Viele Traditonsclubs aus der Gründungszeit der Liga haben derzeit Probleme Ihr Bericht ist aus meiner Sicht sehr oberflächlich.

Antworten Melden Permalink