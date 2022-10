FC Augsburg

vor 46 Min.

Wie Vargas beim FCA zurück in die Erfolgsspur gefunden hat

Plus Wegen einer Muskelverletzung fehlte der Schweizer Ruben Vargas lange Zeit. Nun aber ist er wieder bei 100 Prozent und erzielte gegen Leipzig sein erstes Saisontor.

Von Marco Scheinhof

Jede gute Aktion wird belohnt. Zumindest verbal. „Das war wichtig Ruben, super“, ruft Co-Trainer Jonas Scheuermann lautstark über den Trainingsplatz. Ruben Vargas hatte sich gerade im Pressing einen Ball erkämpft und dadurch einen Gegenangriff eingeleitet. Genau das also gezeigt, was im Spielsystem des FC Augsburg eine wichtige Komponente ist. Das Spiel des FC Augsburg ist laufintensiv. Für alle Spieler. Die Stürmer sind stark im Pressing gefordert, sie sollen den Gegner früh im Spielaufbau stören und im Idealfall den Ball erobern. Egal, ob es gegen Bayern München, RB Leipzig oder wie am Samstag (15.30 Uhr) den VfB Stuttgart geht.

